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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 15:18

İstanbul'da 200 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

İstanbul Bayrampaşa'da yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu parfümleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 parfüm ele geçirildi.

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