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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:31

İstanbul'a 'Mart Karı' yağdı, Aydos Ormanı beyaza büründü

Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

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