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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 17:28

İstanbul sisle kaplandı! İşte o anlar

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

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