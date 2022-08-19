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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:34

İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdular! Leyleklerin göçü böyle görüntülendi

Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leylekler, semalarından geçtikleri İstanbul'da görsel şölen oluşturuyor.

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