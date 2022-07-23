  • $17,7288
  • 18,1512
  • 984.986
  • 2516.56

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:39

İstanbul ormanlarında yangın denetimi

Jandarma ekiplerince, yangınlara karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim yapıldı. Denetimde ormana piknik ya da yürüyüş yapmak için gelenler, artan yangınlar nedeniyle uyarılarak bilgilendirildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.