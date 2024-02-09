İstanbul Kartal'da korku dolu anlar! Annesini ve kardeşini rehin aldı

İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Metin K., annesi ve erkek kardeşini evde bıçakla rehin aldı.

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Bu sırada, boşluktan yararlanan anne ile kardeş kendilerini odaya kilitledi. Bağırışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.