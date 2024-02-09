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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 09:24

İstanbul Kartal'da korku dolu anlar! Annesini ve kardeşini rehin aldı

Kartal' da iddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Metin K.(26), annesi ve kardeşini evde rehin aldı. Ekiplerin uzu süren çalışmaları sonucu ikna olmayan Metin K., özel harekat polislerinin dairenin kapısını kırmasının ardından teslim oldu.

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