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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 11:05

İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü! İniş takımları açılmayan uçak gövde üzeri iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. NTV yayınında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki pilotun uçaktan tahliye edildiğini ve kazanın yaşandığı pistin saat 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını söyledi. Havalimanındaki diğer pistlerde ise, uçuş trafiğinin sorunsuz olarak devam ettiği duyuruldu.

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