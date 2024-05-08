İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü! İniş takımları açılmayan uçak gövde üzeri iniş yaptı

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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı.

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Alınan bilgiye göre, Paris-İstanbul seferini yapan FedEx Havayolları'na ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

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Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

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Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

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İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

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Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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BAKAN URALOĞLU: İKİ PİLOT TAHLİYE EDİLDİ

NTV yayınına telefonla bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazayı anlattı.

Uraloğlu şöyle konuştu: "Hepimize geçmiş olsun. Önemli bir olay oldu çok şükür sonuçları anlamında çok bir problemle karşılaşmadık. Fransa Paris'ten İstanbul Havalimanı'na sefer gerçekleştiren kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması noktasında pilotun bir tespiti oluyor, pilot kuleyle irtibata geçiyor ve uçağın pisti iki defa pas geçiyor. Arkadaşlarımız tarafından uçağın ön iniş takımının açılmadığı gözlemleniyor. Bunun üzerine gerekli önlemler alınıyor ve uçağın piste inişi sağlanıyor. Ekiplerimiz iki pilotu acil çıkıştan tahliye ettiler. Uçağa kurtarma yangın ekipleri anında müdahale etti. Ölü ve yaralı yok. Pist saat 15.00'e kadar uçuşlara kapatıldı. Uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatıldı."

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan FedEx Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.

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Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır.