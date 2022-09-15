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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:40

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir aylık denetimlerde piyasa değeri toplam 26 milyon lira olan kürk, cep telefonu, ilaç, silah ve kılıçlar ele geçirdi. Ekipler biri Türk vatandaşı, 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

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