İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Emniyet ekiplerinin havalimanı içerisinde yaptığı denetimlerde, elektronik sigaradan, kozmetik malzemeleri, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Ekiplerin bir ay süresince yaptığı çalışmalarda, 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

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Ekipler, 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcudan, Sağlık Bakanlığı izni olmadan Türkiye'den çıkışı yasak çok sayıda tıbbi malzemeyi de ele geçirdi.

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