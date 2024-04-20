İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 30 ev tahliye edildi

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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Yıldıztabya Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşanan toprak kayması nedeniyle 30 bina boşaltıldı, 114 kişi tahliye edildi.

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Yaşanan olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Olayın ardından tahliye edilen vatandaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise kendi istekleriyle akrabalarının yanına yerleşti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, bu sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Bölgenin daha önce riskli alan ilan edildiğini ve kentsel dönüşüm gerçekleştiğini söyleyen Vali Gül, "Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı." dedi.

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Vali Gül şöyle devam etti:

"Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım."

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