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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:49

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 30 ev tahliye edildi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Toprak kayması nedeniyle 30 ev boşaltıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız.” dedi.

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