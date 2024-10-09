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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2024 Çarşamba 10:53

İstanbul Boğazı'nın simgesi afalinala yunusları! açlıktan zayıfladıkları gözlendi

Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nin (DMAD) çalışmalarında, İstanbul Boğazı'nda çok görülen afalina yunus türlerinin, açlıktan zayıfladığı belirlendi. İstanbul Boğazı'nda yeterli balık stoğu olmaması veya su altı gürültüsü gibi tehditler nedeniyle yunusların strese girmiş olabileceği kaydedildi. Kaşalot ve gagalı balina türlerinin neslinin de tehlike altında olduğu uyarısı yapıldı.