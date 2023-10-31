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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 13:53

İstanbul başta olmak üzere batı illerine ulaştırılıyor! Otobüs terminalleri pazar yerine döndü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde binbir emekle hazırlanan kışlık yiyecekler, yolcu otobüsleriyle İstanbul başta olmak üzere batı illerine ulaştırılıyor.

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