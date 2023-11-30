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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:10

İstanbul Arnavutköy'de İETT durağında dehşet! Oğlunun ölüm yıl dönümünde eski dünürüne kurşun yağdırdı

Arnavutköy'de 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar'ın ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi ve babası birbirini suçlamıştı. İki aile arasında uzun süredir devam eden tartışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce'yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar'ın silahlı saldırısına uğradı.

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