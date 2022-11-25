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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 14:01

İsmini duyan kulaklarına inanamıyor! Türkiye'de eşi benzeri yok

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 'Enson' olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye'de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.

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