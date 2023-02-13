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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:47

İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere 'ev' oldu

İskenderun Garı'nda iki tren barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi için depremzedelere açıldı.

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