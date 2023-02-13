İskenderun Garı'ndaki iki tren depremzedelere 'ev' oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da afetzedelerin yaraları sarılıyor.

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İskenderun Garı'nda konuşlandırılan ve 16 vagondan oluşan 1100 kişi kapasiteli iki trende vatandaşların barınmasına imkan sağlanıyor. Trenlerde kalan depremzedelere 3 öğün de yemek veriliyor.

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Trende 5 kişilik ailesiyle kalan 50 yaşındaki Nida Karahan, deprem anında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

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Büyük sarsıntıyla uyandıklarını aktaran Karahan, "Depremi çok kötü hissettik. Hayal bile edemediğim şeyler yaşadım. Evimiz kullanılamaz hale geldi. İçine giremiyoruz." dedi.

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Karahan, depremin ardından trende barınmaya başladıklarını belirterek, "Allah razı olsun, devlet hep yanımızda. Vagonlar evimiz oldu." diye konuştu.

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Ailesinden 8 kişiyle trende kalan 42 yaşındaki Mahmut Harun Alkan da hayatları boyunca unutamayacakları bir deprem yaşadıklarını söyledi.

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Üniversitede çalıştığını, işine gardan gidip geldiğini anlatan Alkan, "Burada aile gibi olduk. Askerimiz bize 7/24 yemek ve kıyafet getiriyor. Allah bundan aşağı düşürmesin bizi. Devletimiz sağ olsun, var olsun." ifadelerini kullandı.

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