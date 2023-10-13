İşçi otobüsü alev alev yandı

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Olay, saat 22.00 sıralarında Düzmeşe ve Orhaniye köyleri arasında, Osmaneli Balıkesir arasında hızlı tren yol yapımı yapılan inşaata personel servis taşımacılığı yapan E. Ç., (1971) idaresindeki 34 EEP 573 plakalı servis otobüsü Yenişehir ilçesinde tamir ve bakımını yaptırıp şantiyeye dönüş esnasında, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi.