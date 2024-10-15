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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 12:44

İşçi minibüsüyle tanker çarpıştı! 12 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde işçi servis minibüsü ile tankerin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden bir polis memuru da otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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