İşçi minibüsüyle tanker çarpıştı! 12 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Germencik ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan olaya müdahale eden polis memuruna M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobil çarptı. M.T. de hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.