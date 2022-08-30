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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 12:28

İranlı heykeltıraş hurda malzemelerle yaptı! 650 kilogram ağırlığında

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, İpekyolu Belediyesinin desteğiyle hurda malzemeleri kullanarak yaptığı 2 metre uzunluğundaki Van kedisi heykeli, kentin en işlek noktası olan Sanat Sokağı'nın girişine yerleştirildi.

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