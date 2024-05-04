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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 11:46

İran'da asırlarca bölgeye su taşıyan yer altı kanalları! Artık turizme hizmet ediyor

İran'ın Yezd kenti sakinlerinin yüzyıllarca içme suyu ihtiyacını sağlayan yer altı su kanalları, artık turizme hizmet ediyor.

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