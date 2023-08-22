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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:30

Iraklı çevre dostu 'petrol yerine hurma' projesiyle 6 yılda binlerce ağaç dikti

Iraklı çevre aktivisti Beşir el-Mesudi, 6 yıl önce başlattığı 'petrol yerine hurma' projesiyle ülkesinde yeşil alanların artması ve hurmanın yeniden Irak'ın sembolü olması için çalışmalar yürütüyor.

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