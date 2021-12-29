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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 13:21

İnsanların yaşadığı en ilginç fobiler

Karanlıktan korkusu, yükseklik korkusu ve daha pek çok koku duymuşsunuzdur fakat bazılarını ilkez duyacak ve çok şaşıracaksınız

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