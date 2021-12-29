İnsanların yaşadığı en ilginç fobiler

Aurophobia: Altın korkusu
Alliumphobia: Sarımsak fobisi
Aphenphosmphobia: Dokunulmaktan korkma
Hominophobia: Erkeklerden korkma
Tripofobi: Delikli ve gözenekli yapılara duyulan korku ve tiksinti.
Jinefobi: Kadınlardan korkmak.
Endofobi: Giyecek korkusu.
Helyofobi: Güneşten korkmak.
Selenofobi: Aydan korkmak.
Pteronofobi: Kuş tüyünden korkmak.
Ommetafobi: Gözlerden korkmak.
Geliofobi: Gülen insanlardan korkmak.
Ksantofobi: Sarı renkten korkmak.
Dendrofobi: Ağaçlardan ve ormanlık alanlardan korkmak.
Kakofobi: Çirkinlikten ve çirkin şeylerden korkmak.
Bibliografi: Kitaptan korkmak.
Fotofobi: Işıktan korkmak.
Kronomentrofobi: Saatlerden korkmak.
Zelofobi: Kıskançlıktan korkmak.
Atelofobi: Mükemmel olamamaktan korkmak.
Emetofobi: Kusmaktan korkmak.
Hipnofobi: Uyumaktan korkmak.
Lökofobi: Beyaz renkten korkmak.
Anablefobi: Gökyüzüne bakma korkusu.
İhtiyofobi: Balıklardan korkmak.
Bromidrosifobi: Vücut kokusundan korkmak.
Ürofobi: İdrardan korkmak.
Ornitofobi: Kuşlardan korkmak.
Tafefobi: Diri diri gömülmekten korkmak.
Lakanofoni: Sebze korkusu
Epistemofobi: Bilgiden korkmak.
Aritmofobi: Sayılardan korkmak.
Ablütofobi: Banyo yapmaktan korkmak.
Pedofobi: Çocuklardan korkmak.
Melanofobi: Siyah renkten korkmak.
Teratofobi: Hamile bir kadının çirkin bebek doğurmaktan korkması.
Anatidaephobia: Ördekler tarafından izleniyor olma korkusu.