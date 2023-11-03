inşaat kazısından şans eseri keşfedildi! Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor

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Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat için yapılan kazı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen yerleşke bulundu.

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Tepecik Mahallesi'nde başlatılan konut projesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

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Müze arkeologları tarafından yürütülen çalışmada, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

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Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor.

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Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

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İlkadım Belediyesi tarafından koruma altına alınan alanda kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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