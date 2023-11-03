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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 14:15

inşaat kazısından şans eseri keşfedildi! Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat için yapılan kazı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen yerleşke bulundu. Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor. Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

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