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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:19

İngiliz casusun kamerasından Türkiye! Yıllar sonra ortaya çıktı

İngiliz kadın seyyah, yazar ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell'in 116 yıl önce dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği fotoğrafları ve anıları, internette satışa çıkarıldı.

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