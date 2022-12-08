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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 09:47

İneklere manikür pedikür yaptılar! Süt verimini arttırdı

Bursa'da bir vatandaş inekler daha çok süt versin diye köy köy gezip ineklere ayak bakımı yapıyor. Bu işi dedesinden öğrendiğini ifade eden Halil Oruç, 'Ben ineklerin ayaklarına bakım yapıyorum. Bu bakımı yapmadığımız hayvanlar zor durumda kalıyor'ifadelerini kullandı. İneklerin manikür pedikür görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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