İnanılmaz değişim! Ağzı açık anahtarı bakın neye dönüştü

<p>Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki... Youtube'da yaptığı ilginç ve pratik aletlerle fenomen haline gelen adam bu defa da kola kutusunu yeniden kullanıma kazandırdı. </p><br><p>Falçata bıçağı, kola kutusu, pamukla mini bir fırın yaptı.</p><br><p>Öncelikle falçata yardımıyla kola kutusunu kesti.</p><br><p>Daha sonra çiviyle kesilen bölümde delikler açtı.</p><br><p>Daha sonra içine pamuk koydu ve ...</p><br><p>İki kesik bölümü kapaattı.</p><br><p>Kapanan kutunun içine, pamuğun emeceği kadar, alkol döktü.</p><br><p>Alevin yanlardan çıkmasını sağlamak içinse üzerine madeni para koydu.</p><br><p>Civata somunuyla bakın ne yaptı İnternette ilginç ilere imza atan adam bu defa da herkesi şaşırttı.</p><br><p>Civata somunuyla öyle bir şey yaptı ki takipçileri hayran kaldı...</p><br><p>İşte adım adım o çalışma...</p><br>