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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 13:15

İmamın çabası belgesele konu oldu! Kaza sonrası yaşananları anlattı

Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçak, 20 yıl önce Pilav Dağı'na çapmış, 13 Ukraynalı mürettebat dahil 75 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza yerine ilk ulaşanlardan biri imam Sait Topçu, uçak kazasını ve sonrasında yaşananları bir belgesel filmine anlattı.

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