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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:19

İlkokul öğretmeni 12 yıldır kelebek ve çiçekleri kayıt altına alıyor

Diyarbakır'daki bir ilkokulda öğretmenlik yapan Muhammed Yalçın, 12 yıldır kelebek ve çiçekleri fotoğraflayarak kayıt altına alıyor.

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