İlkokul öğretmeni 12 yıldır kelebek ve çiçekleri kayıt altına alıyor

İlk görev yerinin bir köy okulu olduğunu, göreve başlar başlamaz bir fotoğraf makinesi aldığını ifade eden Yalçın, doğada çiçekleri ve kelebekleri çekmeye başladığını belirtti.

Türleri keşfettikçe ilgisinin daha da artığını anlatan Yalçın, "12 yıldır kelebek ve çiçek fotoğrafçılığı yapıyorum. Özellikle soğanlı bitkilere ilgim fazla. Türkiye'deki kayıtlı kelebek türlerinden 165'ini çektim. Bunların çoğu da Diyarbakır'da var." dedi.

Çalışmalar sonucunda ters lalenin daha önce literatürde olmayan yeni bir tür olduğunun belirlendiğini ifade eden Yalçın, çiçeğe Çermik lalesi ismi verildiğini, bu keşif sayesinde Türkiye'deki ters lale türünün 53'e yükseldiğini anlattı.

10 / 16



"Diyarbakır'ın biyolojik çeşitliliği çok zengin"





Diyarbakır'ın biyolojik çeşitlilik olarak çok zengin olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:





"Özellikle Diyarbakır'ın kuzeyi dağlık. Buralarda bitki ve kelebek türleri başta olmak üzere diğer türlerde de çeşitlilik var. Doğa tutkunlarını buraya çağırıyoruz. Diyarbakır'ın biyolojik çeşitliliği çok zengin. Burada fotoğraflayabilecekleri çok muazzam türler var. Türkiye'nin en güzel türlerinden olan 'Dicle güzeli kelebeği' var. Hevsel Bahçeleri özellikle kuş türleri bakımından çok zengin. Kuş fotoğrafçılığı yapılacak en özel yerlerden biri. Hevsel Bahçelerinde bitki ve kelebek açısından çok tür var. Dicle güzeli dediğimiz tür de yurt dışından geliyor ve burada konaklıyor."