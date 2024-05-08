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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 11:29

İlk yerli ve milli motor bloğu! TÜRASAŞ Müzesi'nde sergileniyor

Sivas'ın tarihî mirasını ve endüstriyel geçmişini keşfetmek isteyenler için TÜRASAŞ Müzesi, bir zaman makinesi gibi işlev görüyor. 1939 yılında kurulan TÜRASAŞ, günümüze kadar uzanan zengin tarihini, ziyaretçilerine görsel bir şölenle sunuyor.

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