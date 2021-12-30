İlk kez duyacağınız şaşırtıcı bilgiler! Bakın bu delik ne işe yarıyor

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Spor ayakkabınızın en üstünde neden fazladan bağcık deliği olduğunu merak ettiniz mi?

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Spor ayakkabınızın en üstünde neden fazladan bağcık deliği olduğunu merak ettiniz mi?

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İşte nedeni...

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Fazlalık bağcık deliği bağcık ile ayak bileğinizi daha sıkı sararak ayağınızı yere daha sağlam basmanıza yardımcı oluyor.

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Bu deliğe bağcık kilidi deniyor. Yani ayağınızı yere sağlam basacaksınız ve düşmeyeceksiniz.

Ayrıca ayak parmaklarınız öne doğru kayıp tırnaklarız acımayacak.

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Her gün kullandığımız klavyelerdeki F ve J harflerine dikkat ettiniz mi? Tuşların üzerinde küçük kabarık bir çizgi vardır. Hatta dokunmatik olmayan telefonların 5 tuşunda da aynı çizgi bulunur.

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Bu sebebi, 10 parmak klavye kullanırken F ve J harflerindeki bu çıkıntılar size yol gösterici oluyor. İşaret parmaklarının bu iki tuşa koymanız gerekiyor ki diğer parmaklar ona göre yerine otursun. (F klavye de K ve A harfleri) Bir diğer sebebi, gözleri görmeyen kişiler için işaret noktası oluyor bu tuşlar.

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Oldukça kolay bir şekilde bulabildiğiniz bu kalemin muhteşem bir inovasyon hikayesi var. Bebeklerin bu kalemlerle oynadığını hatta ağızlarına soktuğuna çok sefer şahit olmuşsunuzdur. Hatta büyükler de sinirlendiklerinde gerildiklerinde kalemin baş tarafını kemirmeye başlıyorlar...

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Bu durumu gören BIC isimli firma 1991 yılında yeni bir tasarımla ürünü tekrar piyasaya sürmüş. Aslında bakıldığında iki tasarım arasında hiç fark yok diğerinde şu kırmızı dairenin olduğu nokta da kapalı. İşte tam da bu noktada o iki ürün arasındaki fark ortaya çıkıyor. Bu tasarımdaki o ufak delik kalem başlığı yutulduğunda yutanın oksijen almasına olanak sağlıyor.

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Dirseğinize dilinizi değdirmeniz imkansızdır diye uzun yıllar yaygın bir görüş vardı; ancak görüldü ki aslında bunu yapabilenler var!

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Ortalama bir insan evlenene kadar en az 100 kişiyle flört eder.

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İnsanlar siz hapşırdığınızda 'çok yaşa' der; zira hapşırdığınız an bir mili saniye dahi olsa kalbiniz durur!

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Kot pantolonlardaki bu küçük cepler, 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmıştı.

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Çakmak kibritten önce bulunmuştur!

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Muppet Show Suudi Arabistan'da yasaklanmıştır; zira başrolde bir domuz vardır.

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Esneğinizde kalp atış hızınız yüzde 30 oranında artar.

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Dünya genelinde fotokopi makinelerinin yüzde 23'ü insanların üzerine oturması ve popolarının görüntüsünü alması yüzünden bozuluyor.

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Esnemek bulaşıcı olduğu kadar okunduğunda da insana bulaşır. İlginçtir ki esneme kelimesini okuyanların çoğu esnemeye başlar!

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Yüzüklerin Efendisi'yle herkesin beynine kazınan Gandalf karakterini canlandırması için ilk Sean Connery'e teklif gitmiş; ancak Connery senaryoyu anlayamadığı için rolü geri çevirmiştir.

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Dünyanın en büyük çiçeği Avustralya'da yetişir ve Rafflesia ArnoldII ismiyle bilinir. Büyüdüğünde ebatları bir şemsiye kadardır.

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Karidesin kalbi kafasının içindedir!

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Devekuşlarının toprağa kafasını soktuğu bilinir; ancak 80 yılı kapsayan 200 bin kadar devekuşu arasında yapılan araştırmada bir devekuşunun dahi bunu yaptığı görülmemiştir.

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Zürafanın boyuyla birlikte dili de hatırı sayılır bir uzunluğa sahiptir. Bir zürafa diliyle kulağını dahi temizleyebilir.

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Yeni Zelanda'da 4 milyon insan, 70 milyon koyunla birlikte yaşıyor!

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Lurch isimli bu boğa dünyanın en büyük boynuzlarına sahiptir.

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Singapur'da sakız almak veya satmak yasaktır!

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Kadınlar erkeklere kıyasla daha iyi koku alırlar.

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Domuzlar doğaları gereği gökyüzüne bakamazlar.

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Hapşırmanız çok şiddetli olursa kaburganızı çatlatabilirsiniz!

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Bir ördeğin vakvak sesleri asla yankı yapmaz; nedeni yıllardır bilinmemektedir.

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1935 yılına kadar Persia olarak bilinen komşumuz, o yıl itibariyle İran ismini almıştır.

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Her neye bağlarsanız bağlayın, bilim adamlarının buluştuğu bir ortak nokta var ki o da diğer memeli türlerinde olduğu gibi kadınların erkeklerden çok daha uzun yaşadığı gerçeği...

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5 duyu organımız vardır; ancak bunların hafızaya en çabuk ulaşanı koku alma duyumuzdur.

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Aynı anda 4 şeyi hatırlayabilirsiniz. Fazlası insanın doğasına aykırı...

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En uzun yaşayan ağacın genelde çınar olduğunu biliriz; ancak bir zeytin ağacının 1500 sene yaşadığını size söylesek?