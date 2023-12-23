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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 10:42

İlk kez böyle görüntülendi! Her an karşınıza çıkabilir

Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurdu. Birinciliğe hak kazanan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karıncanın yüzünü gören sosyal medya kullanıcıları o görüntülerin bir karıncaya ait olduğuna inanamadı.

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