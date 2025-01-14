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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 15:35 |

İlk kez Adana'da düzenleniyor 'Ormancılık Olimpiyatları'

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen 'Ormancılık Olimpiyatları' yarışmalarla devam ediyor.

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