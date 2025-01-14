İlk kez Adana'da düzenleniyor 'Ormancılık Olimpiyatları'

"Tüm dünyaya bu olimpiyatlara katılma çağrısında bulunuyorum"





ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangının 8 gündür devam ettiğini anımsatan Köşger, şöyle konuştu:





"Devam eden yangında henüz ilerleme kaydedemediler. Yangın nedeniyle milyar dolarları aşan zarar oluştu. Buradan ABD itfaiyecilerine, ormancılarına Ormancılık Olimpiyatları'na katılma teklifimi iletiyorum. Buyursunlar gelsinler, Adana'da olimpiyatlara katılsınlar, hazırlansınlar. Orman yangını nasıl söndürülüyor, nasıl mücadele ediliyor, öğrensinler. Gitsinler memleketlerini korusunlar, kurtarsınlar. Tüm dünyaya bu olimpiyatlara katılma çağrısında bulunuyorum."