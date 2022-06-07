ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı! İşte o anlar

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10 yıldır hac farizasını beklerken Kovid-19'a yakalanan ve entübe olduktan 35 gün sonra iyileşen Ayfer Gül, "Nefes borumdan ameliyat oldum, çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin." diyerek duygularını anlattı.