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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2022 Salı 09:58

ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı! İşte o anlar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

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