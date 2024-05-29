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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:41

İlk 2 sırayı Samsun'a ait lezzetler paylaştı 'Dünyanın en iyi ekmeği'

Tadı, dünyadaki lezzet otoriteleri tarafından da tescillenen Samsun'un coğrafi işaretli yiyeceklerinden Bafra pidesi, lezzetiyle olduğu kadar hazırlanışı ve pişirilmesi ile de diğer pidelerden ayrılıyor.

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