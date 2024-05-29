İlk 2 sırayı Samsun'a ait lezzetler paylaştı 'Dünyanın en iyi ekmeği'

1 / 7

"Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi'nde "En İyi Ekmekler" kategorisinde ilk 2 sırayı Samsun'a ait lezzetler paylaştı.

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Top Ten Breads" listesinde ilk 2 sırayı Bafra ve Samsun pideleri aldı. Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi adıyla listede ilk 2 sırada yer alan Samsun lezzetleri, Brezilya'nın pao de queijosunu, Malezya'nın roti canaisini, Kolombiya'nın pan de bonosunu, Azerbaycan'ın qutabını, İtalya'nın piadina romagnolasını ve Hindistan'ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını geride bıraktı.

2 / 7

Lezzeti ile dünyayı da hayran bırakan pidelerin sırrını Samsun'daki pide ustası Necati Koçak anlattı.

Bafra pidesinin şekil olarak kano ya da şeker kamışına benzediğini, 1 metre uzunluğundaki pidenin kalınlığının 2,5 santim olduğunu ifade eden Koçak, 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcının yağsız pişmiş kıyma ile çiğ ince doğranmış soğanla hazırlandığını, soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet kattığını ve 25 dakika piştikten sonra çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağının da son rötuş olduğunun altını çizdi.

3 / 7

Tescilli lezzeti tadan herkesin çok beğendiğini ifade eden pide ustası Necati Koçak, "10 yıldır pide ustasıyım. Bafra pidesinin lezzetini insanlarımıza tattırmak için hizmet veriyoruz. Pidenin iç harcında kavrulmuş yağsız kıymayı çiğ, ince doğranmış soğanla karıştırıp hazırlıyoruz. Bu harcı pide hamurunun içerisine doldurup, olabildiğince ince ve uzun şekilde odun fırınına atıyoruz.

Pide 25 dakika boyunca ağır bir şekilde çıtırdayacak durumu gelene kadar gevrek bir şekilde pişiriyoruz. Pidenin en önemli özelliği ise hamurunun ince, uzun ve gevrek olmasıdır. Köy tereyağı ile birlikte lezzeti daha da artıyor. Pideyi tadan vatandaşlar oldukça beğeniyor.

4 / 7

"HEM YURT DIŞINA HEM DE DİĞER İLLERE PİDE GÖNDERİYORUZ"

Yurt dışındaki misafirlerine bile gönderiyorlar. İsteyenlere pideyi şoklayıp, soğuk bir şekilde gönderiyoruz. Bu şekilde hem yurt dışına hem de diğer illere pide gönderiyoruz. Sabah, öğlen, akşam ve gece fark etmeksizin bu lezzeti keyifle yiyorlar. Pidenin hamuru 1 gün dinleniyor. 170 gram hamurun mayası gelip, kabardıktan sonra açıp, iç harcını dolduruyoruz. Ağır ağır pişen pideyi fırından aldıktan sonra tereyağını sürüp, müşterilerimize afiyetle servis ediyoruz." dedi.

5 / 7

Samsun'a şehir dışından gelmesine rağmen Bafra pidesini tüm yemeklerden daha çok sevdiğini dile getiren Ali Karabenli, "Pide, tek kelime ile 'mükemmel' diyebilirim. Bafra pidesi çok hoşuma gidiyor. Yaklaşık 7 yıldır Samsun'da ikamet ediyorum. Lokantaya gittiğimde pideden başka bir şey yemiyorum. Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçildiğini duydum. Bu beni hiç şaşırtmadı. Ben de pideyi çok sevdiğimden arkadaşlarımı da her zaman pide yemeye davet ediyorum." diye konuştu.

6 / 7

"TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ YEMEKLERDEN BİRİSİ"

İlk kez tatmasına rağmen Bafra pidesinin dünyadaki en iyi yemekler listesine Türkiye'den girecek birkaç yemekten birisi olduğuna karar verdiğini belirten Mersin'den Samsun'a gezmeye gelen Ümit Alparslan, "Mersin'den arkadaşımı ziyarete geldim. O da beni Samsun'da pide yemeye getirdi. Bafra pidesi tattık. İlk defa denediğim bir lezzet. Bence de çok güzel bir yemek olmuş. Hamuru çıtır çıtır ediyor. İçindeki kıyma harcı çok güzel.