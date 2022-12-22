  • $18,6726
  • 19,8816
  • 1089.48
  • 5460.28

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 10:33

İlçede taşınma işlemleri hızla devam ediyor! Sular altında kalacak

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından ilçede taşınma işlemleri hızla devam ederken, bir yandan da kamu kurumlarına ait binaların yıkımları devam ediyor. İlçenin ilk yapılarından biri olan kaymakamlık binasının yıkımı gerçekleşti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.