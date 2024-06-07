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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 10:00

İkram edilen Türk çayı Japon Okawa'nın hayatını değiştirdi

Japonya'da yaşayan 65 yaşındaki Okawa Hiroshi, 46 yıldır Türk dili ve kültürü üzerine çalışmalar yapıyor, öğrendiklerini ülkesindeki kişilere aktarıyor.

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