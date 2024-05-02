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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 16:31

İki safari aracı çarpıştı! Kazada 15 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan iki aracın çarpışması sonucu 12'si yabancı uyruklu 15 kişi yaralandı.

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