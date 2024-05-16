iki motorcu rastgele ateş açıp dehşet saçtı! Esenyurt'ta korku dolu gece

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Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi 2225 Sokak'ta meydana geldi.

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İddiaya göre, plakası alınamayan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilinmeyen nedenle çevreye silahla ateş açarak kaçtı.

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Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bu sırada park halinde olan 2 otomobil ile daireye mermi isabet etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredekilerden konu ile ilgili bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.