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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 09:50

iki motorcu rastgele ateş açıp dehşet saçtı! Esenyurt'ta korku dolu gece

Esenyurt'ta gece saatlerinde 2 motorcu tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki 2 otomobile ve bir daireye mermi isabet etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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