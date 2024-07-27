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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 13:56

İki kez öldü sanılıp morga konuldu! Hayat hikayesi herkesi şaşırtıyor

Trabzon'da 98 yaşındaki ‘Patrona Halil' lakaplı Halil İbrahim Demirkanlı'nın hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. İki kez öldü sanılarak morga konulan Demirkanlı, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu. İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartan Demirkanlı, 'Sekiz yaşına kadar hastalıklarla uğraştım. Raşitizm, sıtma, tifo geçirdim. 2 defa morga inip çıktım. Öldüm, canlandım' dedi.