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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:30

İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet ve Azize İnce kardeşler, depremden 83 saat sonra bir binanın enkazından sağ kurtarıldı.

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