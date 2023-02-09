İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Mehmet ve Azize İnce kardeşler 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

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Arama kurtarma personeliyle konuşan Azize ve Mehmet İnce, enkazda başka kişilerin de olduğunu, gece onların seslerini duyduklarını söyledi.