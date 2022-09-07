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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:06

İki ev teklif ettiler vermedi! 'Evladım gibi' dediği otomobiline gözü gibi bakıyor

Antalya'da 100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan İbrahim Seven, 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken dolaştığı caddelerde yoğun ilgi gördü. Satması için bir kişinin 2 milyon lira, bir kişinin ise 2 ev teklif ettiğini belirten Seven, 'Evladım gibi' dediği otomobiline gözü gibi bakıyor.

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