İki bin yıllık yöntem! Arazilerini böyle suluyorlar

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Mısır'da tarım arazilerinin deniz seviyesine oranla meyilli olması sonucu sulama işlemi için farklı yöntemlere başvuruluyor. Bu yöntemler arasında yer alan su çarkı mekanizması, yaklaşık 2 bin 300 yıldır kullanılıyor.

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Ülkenin kuzeyindeki Feyyum ili su çarklarının aktif şekilde kullanıldığı bölgelerden biri. İlde 200'ü aşkın su çarkı bulunuyor.



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Çarklar, tecrübe sahibi zanaatkarlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kullanıma hazırlanıyor.

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Su çarklarının araziye taşınması

Birkaç hafta süren yapım aşamasının ardından ağırlığı bazen 1 tona ulaşan su çarklarını araziye yerleştirmek için traktör ve iş makinaları kullanılıyor.

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Tarihi kaynaklara göre, Mısır'da özellikle Feyyum ilinde su çarklarıyla sulama sistemi 2 bin yıldan fazladır kullanılıyor.

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Bazı arazileri deniz seviyesine göre eğimli olan Feyyum'da 2 bin 300 yıl önce yapılmaya başlanan çarklarla su aşağıdan yukarı taşınıyor.

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Mısır'ın kırsal kesimindeki pek çok bölgede de yaygın olduğu üzere arazilerin sulanması için hayvan gücüne gerek kalmıyor.

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Çarklarda zamanla oluşan çamur birikintileri ve çöp artıkları da mekanizmanın çalışmasının engellenmemesi için belirli aralıklarla temizleniyor.

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Çarklar kültürel bir öğe haline geldi

Su çarkları, arazilerin sulanmasındaki işlevselliğinin yanı sıra gündelik hayatta ve Mısır kültüründe önemli bir yer tutuyor.

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Bugünlerde kullanım alanı nispeten azalsa da su çarkları, Mısır'ın dönem filmlerine ve şarkılarına da konu olan unsurlardan. Su çarkları ayrıca Feyyum ilinin sembollerinden biri.

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Şehir logosunda su çarkı yer alan Feyyum'un merkezindeki meydanın adı da Su Çarkı. Meydan, turistlerin hatıra fotoğrafı çekmek için gittiği mekanlar arasında yer alıyor.

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