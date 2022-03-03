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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 11:33

İki bin yıllık yöntem! Arazilerini böyle suluyorlar

Mısır'da tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan, ahşaptan yapılan su çarkları, eskiye nazaran sayıları azalsa da günümüzde hala işlevselliğini koruyor.

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