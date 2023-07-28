İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor! Bölgeyi çok sayıda turist ziyaret ediyor

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"Bölgeyi çok sayıda turist ziyaret ediyor"





Kaya mezarlarının bulunduğu bölgenin define avcılarının hedefi olduğunu kaydeden gönüllü rehber Nihat Karaca, "Burası dumanlı mağara kaya mezarları. Buraya çok sayıda yereli yabancı turistler ziyarete geliyor. Çok sayıda medeniyetin yaşadığı bir bölge. Üst bölgede bir de manastır var. Göllü olarak rehberlik yapıyorum, geçtiğimiz yıllarda dönemin valisi bölgeyi ziyaret etmişti. Öte yandan bölgeye çok sayıda defineciler geliyor ve bir çok tarihi yapıyı kırıp dökerek talan ediyorlar. Buna da çok üzülüyoruz" dedi.