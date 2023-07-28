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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 10:13

İki bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor! Bölgeyi çok sayıda turist ziyaret ediyor

Malatya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Arapgir keşfedilmemiş eserleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlçede bulunan 2 bin yıllık kaya mezarları ve doğal kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor.

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