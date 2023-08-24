İki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu! Kendini tedavi ettiğini iddia etti

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar Mevkiinde yaşayan orman kesimiyle uğraşan Cemil Özcan, zehirli olduğu ileri sürülen akrepleri üzerinde taşıdı ve iki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu.
"VAHŞİ BİR İNSANSIN DİYORLAR"
Doğadaki yırtıcı ve zehirli hayvanlarla anlaşabildiğini ileri süren Cemil Özcan, "Hayvanlarla konuşmanın sevmenin ilmi vardır. İlmini bilmedikten sonra ancak öldürmeyi bilirsin." dedi.
"Mesela yılan geliyor. 'Git' dersin, gitmezse 'gel bakalım' diyorum. Bununda bir sistemi var. Yılanın dört zehirli dişi vardır. Bunları sök bu şekilde doğada dolaşır zarar veremez." diye konuşan Özcan, kendisini daha önce akrebin soktutğunu anlattı.
Tedavisini kendisinin yaptığını dile getiren Özcan, "Bunun ilmi de bende sır. İsterseniz 10 tane akrebi getirin. Hepsi de soksun tedavisini yapıp işime devam ederim." dedi.
Özcan şöyle devam etti:
"Hayvan sevgim çok fazladır. Ben her gün ormanda çalışan biriyim. Sarı, siyah akrep fark etmez en az 10 akrebi bulur çıkartırım. Ben kendimi soktururum kendimi tedavi ederim. İsterseniz profesörleri getirin. Onlar açıklasın bunun sırrını. Kendimi akrebe sokturduğumu görenler kaçıyor. 'Vahşi bir insansın' diyorlar. Hayvanlara alışmayan bir insan tabi ki de uzak durabilir"