İki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu! Kendini tedavi ettiğini iddia etti

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Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Yumaklar Mevkiinde yaşayan orman kesimiyle uğraşan Cemil Özcan, zehirli olduğu ileri sürülen akrepleri üzerinde taşıdı ve iki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu.

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"VAHŞİ BİR İNSANSIN DİYORLAR"

Doğadaki yırtıcı ve zehirli hayvanlarla anlaşabildiğini ileri süren Cemil Özcan, "Hayvanlarla konuşmanın sevmenin ilmi vardır. İlmini bilmedikten sonra ancak öldürmeyi bilirsin." dedi.

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"Mesela yılan geliyor. 'Git' dersin, gitmezse 'gel bakalım' diyorum. Bununda bir sistemi var. Yılanın dört zehirli dişi vardır. Bunları sök bu şekilde doğada dolaşır zarar veremez." diye konuşan Özcan, kendisini daha önce akrebin soktutğunu anlattı.

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Tedavisini kendisinin yaptığını dile getiren Özcan, "Bunun ilmi de bende sır. İsterseniz 10 tane akrebi getirin. Hepsi de soksun tedavisini yapıp işime devam ederim." dedi.