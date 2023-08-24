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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 16:33

İki akrebi ağzına alıp kendini sokturdu! Kendini tedavi ettiğini iddia etti

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti. Nasıl tedavi ettiğini sır olduğunu ileri süren adam, “Bunun sırrını vermem ama hayvan sevgim çok fazladır.” dedi.

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