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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 09:56 |

İğneada'da inanılmaz olayı! Vatandaşlar izlemek için seyir terasına akın etti

Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü'nde inanılmaz bir doğa olayı yaşandı. Bazı vatandaşlar seyir terasına izlemek için akın etti.

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