İğneada'da inanılmaz olayı! Vatandaşlar izlemek için seyir terasına akın etti

Bu süreç, göl ile denizin doğal olarak birleşmesine zemin hazırladı. Yaz aylarında ise suların çekilmesiyle göl ve deniz arasındaki sınır net bir şekilde belirginleşiyor, ancak şu günlerde artan su seviyesiyle bu sınır kayboluyor ve Mert Gölü denize karışıyor.