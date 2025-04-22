İğneada'da inanılmaz olayı! Vatandaşlar izlemek için seyir terasına akın etti

Kırklareli'nin İğneada ilçesinde bulunan ve Türkiye ile Avrupa'nın en büyük longoz ormanları arasında yer alan bölge, bu yılki ilkbahar yağışlarıyla adeta yeniden canlandı.
İğneada longoz ormanları, bölgedeki derelerin su seviyesinin artmasıyla besleniyor ve gölün doluluk oranı hızla yükseldi.
Longoz ormanları, bünyesinde barındırdığı 5 göl, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Ayrıca, tatlı su ve deniz balıkları, kuşlar ve sürüngenler gibi birçok canlıya ev sahipliği yaparak, bölgenin ekosistemini zenginleştiriyor.
Gölün denizle birleştiği anları görmek isteyen vatandaşlar, bölgedeki seyir teraslarından bu benzersiz doğal olayı izleme fırsatı buluyor.