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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:57

Iğdır'da uydu vericisiyle takibe alınmıştı! Mısır'a ulaştı

Iğdır'da uydu vericisiyle takip altına alınan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), havaların soğumasıyla Afrika'ya göçtü.

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