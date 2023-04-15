Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenen türler arasında kırmızı listeye alınan küçük akbaba (neophron percnopterus) Iğdır'daki çorak arazilerde yaşıyor.

2 / 7



Tuzluca ilçesinin Türkiye-Ermenistan sınır hattındaki alanlarda yaşam alanı kuran küçük akbaba, her yıl kış aylarını geçirmek için Afrika'ya göçüp baharda ise geri geliyor.