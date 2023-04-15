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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 10:11

Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi

Iğdır'da, Afrika göçünden dönen küçük akbabalar kamerayla kaydedildi.

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