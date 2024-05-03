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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 13:09

İETT şoförüne silahlı saldırı! Başka otobüsle takip edip 6 el ateş açtı

İstanbul Ümraniye'de bir İETT şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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