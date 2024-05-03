İETT şoförüne silahlı saldırı! Başka otobüsle takip edip 6 el ateş açtı

İstanbul Ümraniye'de bir İETT şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar sürücüyü takip eden kişi, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti. Saldırıda otobüs şoförü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ümraniye ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile Doğan C. isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen Doğan C., aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti.
Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.
Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.