İETT şoförüne silahlı saldırı! Başka otobüsle takip edip 6 el ateş açtı

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İstanbul Ümraniye'de bir İETT şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar sürücüyü takip eden kişi, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti. Saldırıda otobüs şoförü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Ümraniye ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile Doğan C. isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen Doğan C., aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti.

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Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

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Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.