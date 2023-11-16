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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 17:04

İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı! Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Avcılar'da İETT otobüsü, ambulans ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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