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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:37

İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştı! Kazada 14 kişi yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

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