İETT otobüsü ağaca çarptı! Kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 8.30 sıralarında İzzettin Çalışlar Caddesi'nde Güngören istikametinde meydana geldi. Ali Kemal K. yönetimindeki İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımdaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İETT şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.