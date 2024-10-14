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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:53

İETT otobüsü ağaca çarptı! Kazada 7 kişi yaralandı

Bahçelievler'de yol kenarındaki ağaca çarpan İETT otobüsündeki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.