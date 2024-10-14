İETT otobüsü ağaca çarptı! Kazada 7 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.