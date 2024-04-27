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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:23

İddia uğruna 700 çivinin üzerine yattı! 100 kilo ağırlık kaldırdı

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Ozan Kuşçu, gittiği spor salonunun 1 yıllık ücreti karşılığında arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine yaklaşık 700 çivinin bulunduğu tahtanın üzerine yatıp, 100 kilogramlık ağırlık kaldırdı. İddiayı kazanan Kuşçu, çivilerin sırtına batması nedeniyle tetanos aşısı da oldu.

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